München - Das neu gegründete European-League-of-Football-Team in Stuttgart hatte bisher niemand so wirklich auf dem Schirm.

Mit zwei Siegen aus vier Spielen sind die Surge aber voll mit dabei im Rennen um die Playoffs.

Vor allem Tight End David Meza avancierte für die Schwaben zur spielentscheidenden Personalie.

X-Faktor bei beiden Surge-Siegen

Meza hat mit seinen 1,95 Meter und 115 Kilo Gardemaße auf der Tight-End-Position. Darüber hinaus ist Stuttgarts Nummer 5 flink auf den Beinen und nicht nur mit der Offense auf dem Feld.

Auch defensiv konnte er sich bereits auszeichnen. Und wie.

Direkt am 1. Spieltag machte Meza das erste Mal auf sich aufmerksam. Beim 21:17-Erfolg bei den Barcelona Dragons stoppte er in der Defense den letzten Drive der Dragons - per Sack gegen Barcelonas Quarterback Edwards Zack.

Die beiden darauffolgenden Spiele gegen Frankfurt Galaxy und Berlin Thunder gingen zwar verloren, aber beim Sieg gegen die Leipzig Kings am 4. Spieltag war Meza erneut der entscheidende Mann.

Mit seinem Game-Winning-Touchdown zum 27:24 bewies er, dass er nicht nur Highlight-Potential hat, sondern dazu auch in den entscheidenden Situationen abliefert.

Auf Twitter postete er wenig später einen Textausschnitt eines Artikels auf "americanfootballinternational.com", in dem ihm genau diese Attribute abgesprochen werden.

Doch Meza hat es den Kritikern gezeigt und hält seine Stuttgart Surge bislang voll auf Playoff-Kurs.

Meza-Action live auf ProSieben MAXX

Jeweils die ersten zwei Plätze der beiden Divisions spielen am 11. und 12. September in den Halbfinals um den Einzug in den ersten ELF Bowl.

In der kommenden Woche geht es für Stuttgart im Division-South-Duell gegen die Cologne Centurions, die ebenfalls eine Bilanz von 2-2 aufweisen. Das Spiel könnt ihr am Sonntag ab 14:45 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de verfolgen.

Und wer weiß - vielleicht heißt der entscheidende Mann, der X-Faktor der Stuttgart Surge dann wieder: David Meza.

