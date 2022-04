European League of Football

München - Die Stuttgart Surge haben Linebacker Ronley Lakalaka erneut unter Vertrag genommen. Damit wird der US-Amerikaner auch 2022 die Defense der Schwaben verstärken.

"Ich habe mich für Surge entschieden, da meine Trainer und Mitspieler an meine Fähigkeiten glauben, das Team auf ein neues Level zu heben. Außerdem ist die Stadt einfach wunderschön und ich habe bereits jetzt eine starke Kameradschaft seit letztem Jahr aufgebaut, als ich gegen Ende der Saison durch die Verletzung eines anderen Linebackers zum Team kam", wird Lakalaka in der Pressemitteilung der Stuttgarter zitiert.

Und weiter: "Der Trainerstab hat mir damals innerhalb kürzester Zeit das vollste Vertrauen geschenkt, weshalb ich nicht zwei Mal überlegen musste."

Lakalaka: 2019 im Rookie-Minicamp der New York Jets

Der 25-Jährige wuchs in Hawaii auf und ging später auf die San Diego State University. In seinem ersten Jahr in San Diego wurde er noch nicht so regelmäßig eingesetzt, etablierte sich dann aber ab dem zweiten Jahr als Stammspieler und erreichte in der Saison 73 Tackles (zweitbester Wert des Teams), einen Sack, zwei Interceptions und sogar einen Touchdown, der seinem Team zum 45:40 Sieg im Spiel gegen die University of California, Berkeley, verhalf.

2017 übertraf er diese Werte nochmals und sammelte insgesamt 82 Tackles (Bestwert des Teams), 5,5 Tackles for Loss und drei Sacks. In seinen vier Jahren am College erreichte er insgesamt 216 Tackles, 14 Tackles for Loss und fünf Sacks. Außerdem wurde er in seiner letzten Saison zum Most Inspirational Player des Teams gewählt.

2019 schaffte es Lakalaka ins Rookie-Minicamp der New York Jets, konnte sich aber keinen Platz im Team erkämpfen, weshalb er in die Canadian Football League zu den BC Lions ging. Ein Knöchelbruch zwang ihn schließlich zu einer Pause von zwei Jahren, doch er hielt sich stets fit und trainierte weiter. Im Jahr 2021 kam er dann nach Stuttgart und überzeugte sofort

"Ich will diese Saison den Titel nach Stuttgart holen und mich von Spiel zu Spiel stetig verbessern. Ich wurde für ein Practice Squad der USFL angefragt, will jedoch noch ein Jahr in der ELF spielen, um es dann in ein endgültiges Roster der USFL zu schaffen", sagte Lakalaka zu seinen Zielen mit den Stuttgartern für 2022.

Die European League of Football live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de

Du willst die wichtigsten ELF-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.