European League of Football

So., 14:45 Uhr auf P7 MAXX: Wroclaw vs. Frankfurt

Die European League of Football ist in ihre erste Saison gestartet. ProSieben MAXX überträgt insgesamt 13 Spiele der neu gegründeten European League of Football (ELF). Parallel-Übertragungen, weitere Live-Partien sowie Highlights gibt es auf ran.de.