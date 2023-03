Die Vienna Vikings wählten einen besonderen Tag für eine besondere Ankündigung: Am Internationalen Frauentag gab die österreichische Franchise die Einstellung von Marianne Pahkala als neue Trainerin der Running Backs und Kraft- sowie Konditionstrainerin bekannt.

Der 26-jährige Finnin trainierte früher an der University of Nebraska, der Rice University und der University of Georgia. Pahkala kann sogar auf Erfahrungen in der NFL zurückblicken, da sie in den letzten Jahren in den Nachwuchsabteilungen (youth football departments) der Detroit Lions, Washington Commanders und Kansas City Chiefs gearbeitet hat.

"Ich freue mich wirklich sehr, unter Head Coach Chris Calaycay und Coach Shannon mit dem Niveau an Talent zu arbeiten, das wir bei den Vienna Vikings im Kader haben", sagt sie. "Nachdem ich in der Vergangenheit von großartigen College-Programmen gelernt habe, möchte ich diese großartigen Standards in meine Arbeit in Wien umsetzen und die Meisterschaft 2023 wiederholen!"

Es geht immer um Chancen

Vikings-Cheftrainer Chris Calaycay äußerte sich ebenfalls begeistert.

"Coach Pahkala wird als erste weibliche Co-Trainerin zur Wiener Franchise stoßen. Bei den Vikings und im Football im Allgemeinen ging es immer um Chancen. Marianne hatte die Gelegenheit, als Trainerin national und international sowie in der NCAA Division I und der NFL zu arbeiten. Jetzt wird sie der European League of Football ein Teil unseres Meisterschaftstrainerstabs sein", sagte der Coach.