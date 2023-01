Die Vienna Vikings, amtierender Meister der European League of Football, haben mit zwei Leistungsträgern verlängert.

Während Linebacker Alex Watholowitsch für zwei Jahre an die Mannschaft gebunden wurde, unterschrieb Tight End Rudi Lee Frey einen Vertrag für ein weiteres Jahr. Das gaben die Vikings offiziell bekannt.

Head Coach Chris Calaycay zeigte sich sehr erfreut: "Rudi war einer der unauffälligsten Spieler in unserer Offensive im letzten Jahr und musste seine Saison aufgrund einer Verletzung abbrechen, aber er ist zurück und bereit, die wichtige Rolle des Tight End im Jahr 2023 zu übernehmen. Alex ist ein Typ, auf den wir immer zählen können, wenn es darum geht, wichtige Spielzüge für unsere Defense zu machen. Ich bin froh, sagen zu können: Watho Loco is back!"

Watholowitsch selbst musste laut eigener Aussage nicht lange über die Verlängerung nachdenken: "Ich habe noch die davor für eine talentiertere und dominantere Defense gespielt. Ich bezweifle wirklich, dass es irgendeine andere Mannschaft in Europa gibt, die annähernd an unser Level und an unsere Teamchemie herankommt."