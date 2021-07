München - Die Verantwortlichen der European League of Football (Week 7 am Samstag und Sonntag live auf ProSieben MAXX und ran.de) möchten die europäischen Nationalmannschaften sowie alle Wettbewerbe im Rahmen der International Federation of American Football (IFAF) unterstützen und werden deshalb bereits in der Saison 2022 Länderspiel-Pausen in den Spielplan einbauen.

Diese sollen in Absprache mit dem Weltverband erfolgen.

"Es ist uns sehr wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zur IFAF und den Nationalverbänden aufzubauen, da wir ein gemeinsames Ziel verfolgen — nämlich unseren Sport zu stärken und bestmöglich zu präsentieren", erklärte Commissioner und ran-Experte Patrick Esume.

Spieler sollen sich nicht entscheiden müssen

Und weiter: "Die IFAF ist mit fünf Kontinentalverbänden mit 64 Nationalverbänden eine sehr wichtige Organisation, die wir mit unserer Liga unterstützen werden. Für jeden Sportler ist es eine Ehre, sein Land zu vertreten. Wir stellen sicher, dass sich die Spieler unserer Franchisen nicht zwischen Liga und Länderspiel-Einsatz entscheiden müssen."

Aktuell ist noch nicht klar, wie viele Teams in der kommenden Saison bei der zweiten Saison der ELF dabei sein werden. Derzeit kämpfen acht Mannschaften um den Einzug in die Playoffs.

"Wir gehen davon aus, dass zwei bis vier neue Franchisen aus weiteren Nationen ab 2022 dabei sind. Vor der Erstellung unseres Spielplans wird es zu einer Abstimmung mit der International Federation of American Football kommen, um Termin-Überschneidungen zu verhindern. Als Liga sind wir sehr daran interessiert, dass die Spieler unserer Franchisen für ihre Verbände auflaufen können", versichert Liga-Geschäftsführer Zeljko Karajica.

Lob an die ELF aus Österreich

Eine positive Reaktion zum Länderspiel-Vorhaben kam derweil aus Österreich. Der Vorstand des American Football Bund Österreich freut sich auf die Zusammenarbeit.

"Die Gespräche mit Commissioner Patrick Esume waren absolut positiv und von gegenseitigem Verständnis geprägt. Natürlich gibt es verschiedene Bedürfnisse, wir sind uns aber einig, diese in Einklang zu bringen und gemeinsam das Beste für unseren Sport erreichen zu wollen. Dass die Spieler aus der European League of Football für Länderspiele und Turniere abgestellt werden, ist ein erster wichtiger Schritt", so Dr. Gregor Murth.

