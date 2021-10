München - Arch Manning trumpft an der High School weiter auf.

Der Sohn von Cooper Manning sowie Neffe der NFL-Legenden Eli und Peyton Manning legte mit Isidore Newman ein perfektes Spiel hin. Beim 70:0-Sieg über Fisher spielte Manning nur in der ersten Hälfte, die Newman mit einer 35:0-Führung beendete.

Manning ohne Fehlpass und mit fünf Touchdowns

Dabei brachte das junge Top-Talent elf von elf Pässen für vier Touchdowns an und lief zudem selbst zu einem Touchdown. "Ich denke, wir hatten eine gute Trainingswoche und konnten in der Partie alle Spielzüge laufen, die wir eingeübt hatten", bilanzierte Manning nach der Partie.

Sein enormes Talent ist schon jetzt klar. In der Top-100-Liste der besten High-School-Spieler für die Abschlussklasse 2023 belegt Manning den fünften Platz und ist damit der beste Spielmacher auf der Liste.

Hochrangige Colleges, wie LSU, Tennessee und "Ole Miss" - also die University of Mississippi -, haben schon frühzeitig Interesse am Teenager angemeldet.

