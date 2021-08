American Football

Köln (SID) - Die Cologne Centurions aus der European League of Football (ELF) haben sich bereits vor dem letzten Spieltag das Play-off-Ticket gesichert. Das Team von Headcoach Kirk Heidelberg gewann am Sonntag gegen Stuttgart Surge 19:9 und ist in der Süd-Gruppe nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen.

Die Hamburg Sea Devils unterlagen hingegen den Leipzig Kings am Sonntag 17:18. Die Devils hatten sich jedoch bereits für die Play-offs qualifiziert, Leipzig hat nach dem Sieg noch alle Chancen auf ein Weiterkommen.

Auch die Panthers Breslau wahrten durch einen 35:12-Sieg gegen Berlin Thunder ihre Play-off-Chancen. In der Süd-Gruppe kommt es am Sonntag (15.00 Uhr) zum direkten Duell zwischen den Panthers und den Kings.