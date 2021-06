American Football

Köln (SID) - Frankfurt Galaxy hat den ersten Sieg in der neuen European League of Football (ELF) eingefahren. Das Team von Cheftrainer Thomas Kösling gewann nach einer starken ersten Hälfte am zweiten Spieltag bei Stuttgart Surge mit 42:20 (27:0).

Frankfurt zog damit in der Tabelle an Stuttgart vorbei und ist neuer Spitzenreiter der Südliga. Im zweiten Sonntagsspiel schlugen die Cologne Centurions die Barcelona Dragons deutlich mit 40:12 (14:0).