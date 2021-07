American Football

Köln (SID) - Die Hamburg Sea Devils setzen in der European League of Football (ELF) nach der Entlassung von Headcoach Ted Daisher auf das Interimsduo Andreas Nommensen und Kendral Ellison. Offensive Coordinator Nommensen und Defensivtrainer Ellison erhalten bis zum Saisonende das Vertrauen des Tabellenführers der Nord-Division, teilten die Devils am Dienstag mit.

Vor einer Woche hatten sich die Hanseaten trotz zweier Siege zum Auftakt der neu gegründeten ELF von Cheftrainer Daisher getrennt. Nommensen und Ellison feierten am vergangenen Wochenende bei ihrem Debüt einen ungefährdeten 44:6-Erfolg gegen Berlin Thunder. Am kommenden Sonntag gastieren die Devils bei den Leipzig Kings.