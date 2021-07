American Football

Köln (SID) - Die Cologne Centurions aus der European League of Football (ELF) laden Menschen aus den Flutgebieten als Ehrengäste zum Spiel gegen die Panthers Breslau am Sonntag (15 Uhr) ins Kölner Südstadion ein. Das twitterte der Klub am Dienstag.

"Wir möchten allen von der Flut Betroffenen ein paar Stunden der Entspannung abseits der Sorgen und Nöte bieten", so der Klub. Interessierte sollen eine Mail mit Namen, Adresse und gewünschter Ticketzahl an ticketing@centurionscologne.com senden. Die Tickets können am Spieltag an der Stadionkasse gegen Vorlage eines Ausweises und eines ausgefüllten Corona-Nachverfolgungsformulars abgeholt werden.

Die Centurions haben nach fünf Spielen drei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Zum Auftakt der neu gegründeten Liga am 19. Juni verlor Köln bei den Panthers mit 39:55.