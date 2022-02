Hamburg (SID) - Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben Charles "Yogi" Jones als neuen Headcoach verpflichtet. Der 61-jährige Amerikaner wird beim Vizemeister Nachfolger von Andreas Nommensen.

"Yogi Jones ist ein ausgewiesener Football-Experte. Gemeinsam mit unserem Coaching-Staff wird er, so bin ich mir sicher, Hamburg erneut zu einem Topteam formen", sagte General Manager Max Paatz. Hamburg hatte Ende September zum Abschluss der ersten ELF-Saison das Finale gegen Frankfurt Galaxy knapp verloren (30:32).

Jones kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. 2007, als die Hamburger unter gleichem Namen in der NFL Europa spielten, war er als Trainer für die Linebacker verantwortlich gewesen. In der neuen ELF-Saison treten ab Mitte Juni zwölf Teams an. im Vorjahr hatten acht mitgespielt.