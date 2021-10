American Football

Frankfurt am Main (SID) - Die Dresden Monarchs haben zum ersten Mal den German Bowl gewonnen. Die Sachsen setzten sich im Endspiel der German Football League (GFL) in Frankfurt gegen den viermaligen Champion Schwäbisch Hall Unicorns in einem bis zum Schluss spannendem Spiel mit 28:19 durch. Für Dresden war es erst die zweite Finalteilnahme der Vereinsgeschichte, Schwäbisch Hall stand dagegen zum siebten Mal in Folge im Endspiel um die deutsche Meisterschaft.