American Football

Köln (SID) - Die Planungen für die kommende Saison der European League of Football (ELF) sind abgeschlossen. Die Liga wird mit zwölf Teams in ihre zweite Spielzeit gehen, die Mitte Juni kommenden Jahres startet. Das gab die ELF am Freitag bekannt. Neben den Vienna Vikings und Raiders Tirol aus Österreich, Düsseldorf Rhein Fire sowie den Istanbul Rams/Türkei kommen keine weiteren Neuzugänge hinzu.

Weiter dabei sind Titelverteidiger Frankfurt Galaxy, Finalist Hamburg Sea Devils sowie die Berlin Thunder, Leipzig Kings, Stuttgart Surge, Cologne Centurions, Barcelona Dragons/Spanien und Panthers Breslau/Polen. Das Finale 2022 wird am 25. September im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt ausgetragen.

"Um weitere Standorte zu fixieren, muss alles passen. Da schnippt man nicht mit dem Finger und es stehen Organisation, Team und Stadion", sagte Commissioner Patrick Esume: "Ich bin davon überzeugt, dass eine faszinierende Saison mit einem großartigen Line-up vor uns liegt, die Qualität noch einmal steigen wird."

2023 sollen aber "definitiv weitere Teams folgen", sagte ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Das Interesse sei schon jetzt "sehr groß gewesen" und die Verantwortlichen hätten bis zuletzt "intensive Gespräche" geführt. "Natürlich ist die Versuchung groß gewesen, aber es macht nicht immer Sinn, sich selbst zu überholen", sagte Karajica.

Durch die vier neuen Mitglieder wird die ELF um eine Conference auf drei mit je vier Teams erweitert. Jedes Team spielt zweimal gegen die Kontrahenten der eigenen plus sechs Spiele gegen Mannschaften einer anderen Conference. Die drei Gruppensieger sowie der beste Zweite qualifizieren sich für die Halbfinals.