American Football

Canton - Die Birmingham Stallions haben die erste Meisterschaft der United States Football League (USFL) gewonnen. Im Finale setzten sie sich mit 33:30 gegen die Philadelphia Stars durch.

Die Stallions drehten die Partie durch einen von Backup-Quarterback Alex McGough angeführten Touchdown-Drive und einer Pick Six von Linebacker Scooby Wright. Die Stars antworteten mit einem Touchdown und verkürzten daher den Rückstand auf drei Punkte. Zu mehr reichte es allerdings nicht.

Birmingham nahm in der Folge Zeit vor der Uhr und schloss seinen finalen Drive mit einem Punt ab. Die Stars konnten die geringe verbleibende Zeit daraufhin nicht mehr zu Punkten nutzen.

Beide Quarterbacks fielen verletzt aus

Kurios: Beide Mannschaften verloren während des Spiels verletzungsbedingt ihren Quarterback und mussten daher mit dem Backup weiterspielen. Stallions-Quarterback J'Mar Chase schied mit Krämpfen aus. Stars-Passgeber Case Cookus verletzte sich schwerwiegender und zog sich einen Wadenbeinbruch zu, als Philadelphia noch mit 23:20 vorne lag.

Birmingham blickt insgesamt auf eine starke Saison mit elf Siegen und lediglich einer Niederlage zurück. Die Bilanz von Philadelphia belief sich inklusive der Postseason auf sieben Siege und fünf Niederlage.

Die United States Football League ist eine US-Profiliga, die am 16. April 2022 in ihre erste Saison startete. Acht Teams nahmen an dem Spielbetrieb teil.

Der TV Sender Fox hat angekündigt, dass die Liga im April 2023 eine zweite Saison mit den gleichen acht Teams wie in dieser Saison beginnen wird.

