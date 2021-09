Köln (SID) - Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Vorrundenspiel bei der EM im Piemont/Italien deutlich verloren und damit den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Steve Janssen unterlag Spanien am Montag in Settimo mit 2:15, am Sonntag hatte Deutschland zum Auftakt in Turin mit 2:8 gegen Kroatien das Nachsehen gehabt.

Deutschland trifft zum Abschluss der Vorrunde am Dienstag (11.00 Uhr) noch auf die Ukraine, die ebenfalls ohne Sieg ist. Aus den vier Vierergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Gruppenbesten für das Viertelfinale, für die Auswahl des Deutschen Baseball und Softball Verbands (DBV) geht es nach der Gruppenphase in der Platzierungsrunde weiter.

Die EM wird erstmals mit 16 Mannschaften ausgetragen.