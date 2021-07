Fukushima (SID) - Die japanischen Baseballer haben trotz einiger Schwierigkeiten ihr Auftaktspiel beim olympischen Turnier gewonnen. Die Mannschaft von Teammanager Atsunori Inaba gewann im Fukushima Azuma Baseball Stadium gegen die Dominikanische Republik mit Mühe 4:3.

Erst im neunten und somit letzten Inning drehte der Favorit die lange Zeit ereignislose Partie. Im zweiten und letzten Vorrundenspiel trifft Japan am Samstag (5.00 Uhr MESZ) auf Mexiko.

Baseball, in Japan Nationalsport, kehrt bei den Spielen in Tokio erstmals seit Peking 2008 ins olympische Programm zurück. 2024 in Paris ist die Sportart nicht mehr vertreten.

Wie beim Softball, bei dem die Gastgeberinnen am Dienstag gegen Rekordsieger USA Gold gewannen, treten im Baseball sechs Teams an. Gespielt wird zunächst in zwei Vorrundengruppen.

Die USA gelten als hoher Favorit auf den Titel. US-Spieler Eddy Alvarez hatte gar die Ehre, das "Star-Spangled Banner" neben Ausnahme-Basketballerin Sue Bird bei der Eröffnungsfeier ins Olympiastadion in Tokio zu tragen.

Japan, das Bronze in Barcelona 1992 und Athen 2004 holte, will jedoch auch ein Wörtchen um Gold mitreden. Das Endspiel findet am 7. August statt.