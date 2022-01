Los Angeles (SID) - Sue Bird (41) hat noch immer nicht genug: Die fünfmalige Basketball-Olympiasiegerin aus den USA wird auch 2022 in der WNBA für Seattle Storm auflaufen und ihre 19. Saison in der US-Profiliga der Frauen bestreiten. Das teilte die Verlobte von Fußball-Weltmeisterin Megan Rapinoe per Instagram mit. "OK, let's go", schrieb Bird dazu.

Die 12-malige Allstar-Spielerin ist die älteste Spielerin in der Geschichte der WNBA, in der sie mit Seattle viermal den Titel gewann (2004, 2010, 2018 und 2020). Bei den Olympischen Spielen in Tokio durfte Bird im vergangenen Sommer mit Baseball-Spieler Eddy Alvarez die Flagge der USA bei der Eröffnungsfeier tragen. Mit dem Nationalteam holte sich Bird anschließend ihre fünfte Goldmedaille in Serie.