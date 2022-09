Köln (SID) - Die Basketballfans haben bei der EM-Vorrunde in der Kölner Lanxess Arena für einen Zuschauerrekord gesorgt. Insgesamt 236.521 Tickets wurden für die fünf Spieltage in der Staffel B mit der deutschen Mannschaft verkauft, diese Zahl war nie zuvor in der Gruppenphase einer EuroBasket in einer Halle erreicht worden.

"Das macht uns zum einen natürlich sehr stolz. Die Atmosphäre in der Arena war einfach sensationell", sagte Event-Direktor Wolfgang Brenscheidt, gleichzeitig Generalsekretär des Deutschen Basketball Bundes (DBB): "Vielen Dank an alle Basketballfans, die die Gruppenphase in Köln zu einem großartigen Basketballfest gemacht haben."

Die DBB-Auswahl war bei der Heim-EM mit drei Siegen zum Start ins Achtelfinale gestürmt. Zu Beginn der Finalrunde in Berlin geht es am Samstag (18.00 Uhr/MagentaSport) gegen Montenegro.