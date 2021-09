Köln (SID) - Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben bei ihrer EM-Premiere Silber gewonnen und sich gleichzeitig das WM-Ticket für 2022 geholt. In Paris wurden Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Katharina Müller und Luana Rodefeld erst im Finale gestoppt, gegen Spanien gab es ein 12:16.

Zuvor hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) am Place du Trocadero vor dem Eiffelturm im Viertelfinale Ungarn (11:10) und im Halbfinale Russland (14:12 n.V.) ausgeschaltet. "Dieser herausragende Erfolg ist für den deutschen 3x3-Basketball zweifelsohne ein Meilenstein. Ich bin unfassbar stolz darauf, was dieses Team geleistet hat", sagte Matthias Weber, 3x3-Disziplinchef beim DBB.

Die Streetball-Variante gehörte in diesem Jahr in Tokio erstmals zum olympischen Programm. Die DBB-Auswahl um WNBA-Profi Satou Sabally war in der Qualifikation gescheitert. Die WM findet im kommenden Jahr in Antwerpen/Belgien statt.