Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat seine Negativserie endlich beendet. Die Berliner gewannen nach fünf Niederlagen in Folge am Sonntag mit 82:70 (38:40) bei s.Oliver Würzburg. Zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Israel Gonzalez nach einer mehr als zweiwöchigen Corona-Zwangspause vier Spiele in der EuroLeague und eines in der Bundesliga verloren. Yovel Zoosman war mit 14 Punkten bester Werfer der Gäste.

Die EWE Baskets Oldenburg fanden unterdessen auch im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Alen Abaz nicht in die Erfolgsspur, das Schlusslicht unterlag den Telekom Baskets Bonn mit 65:89 (34:38) und wartet damit seit dem 12. November auf einen Pflichtspielsieg. Die Bonner eroberten nach dem zweiten Sieg in Folge zumindest vorübergehend die Tabellenspitze, der bisherige Spitzenreiter Bayern München kann mit einem Erfolg gegen medi Bayreuth (18 Uhr) allerdings wieder vorbeiziehen.