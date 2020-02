Berlin (SID) - Basketball-Pokalsieger Alba Berlin muss rund zehn Tage auf Peyton Siva verzichten. Der US-Spielmacher (29) hat im Pokalfinale am 16. Februar eine Einblutung im Schleimbeutel des linken Ellenbogens erlitten und wurde am Montag operiert. Dies teilte der Klub am Dienstag mit.

Unter anderem wird Siva Trainer Aito Garcia Reneses in den beiden EuroLeague-Spielen gegen Spitzenreiter Anadolu Istanbul am Donnerstag und gegen den FC Barcelona (4. März, beide 20 Uhr) fehlen. Auch den Bundesliga-Kracher zwischen Berlin und Brose Bamberg am Sonntag (15 Uhr/MagentaSport) wird Siva verpassen.