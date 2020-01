Paris - Basketball-Superstar Giannis Antetokounmpo kommt auch auf dem grünen Rasen gut zurecht. "Ich war Fan vom FC Arsenal, als ich ein Kind war", sagte der Modellathlet der Milwaukee Bucks vor dem großen NBA-Match in Paris gegen die Charlotte Hornets am Freitag (21.00 Uhr): "Mein Vater hat Fußball gespielt und ich von neun bis zwölf - und dann habe ich mit Basketball angefangen." (Locker Room das US-Sport Magazin in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de)

Aber auch heute schaut der 25-jährige Grieche noch gerne Fußball oder spielt selbst an der Konsole. "Immer wenn ich FIFA spiele, nehme ich Paris St. Germain", so Antetokounmpo. Grund dafür ist die Verehrung für eine alte Paris-Ikone: "Ich war großer Fan von Zlatan Ibrahimovic, als er bei PSG gespielt hat."

