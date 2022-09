Berlin (SID) - Marco Baldi, Geschäftsführer vom deutschen Meister Alba Berlin, sieht durch den Basketball-Hype infolge der Heim-EM auch positive Effekte für die Bundesliga. "Es ist wichtig, dass die Partner im Basketball sehen, was möglich ist. Die Liga ist in den vergangenen Jahren schon qualitativ stärker und attraktiver geworden, und das wird durch so einen Impuls noch zunehmen", sagte Baldi am Donnerstag.

Die Auftritte der deutschen Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder hatten vor allem in der K.o.-Phase viele Zuschauer vor die Fernseher gelockt und auch in der jungen Zielgruppe für starke Einschaltquoten gesorgt. "Das unterstreicht unsere Annahme seit vielen Jahren - wenn Präsenz da ist, dann wird geschaut", sagte der 60-Jährige. Insgesamt sei die EM laut Baldi "sehr positiv" für die BBL gewesen, deren Attraktivität dadurch "noch eine deutliche Stufe nach oben gehen" wird.

Alba, zuletzt dreimal in Folge deutscher Meister, eröffnet die neue Bundesligasaison am kommenden Mittwoch (19 Uhr/MagentaSport) mit einem Heimspiel gegen die Hamburg Towers.