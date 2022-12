Köln (SID) - Die Frauen von Aufsteiger Alba Berlin haben dem Spitzenreiter Rheinland Lions in der Basketball-Bundesliga überraschend die erste Saisonniederlage beigebracht. Das Team von Trainer Cristo Cabrera gewann am Sonntag in Bergisch Gladbach mit 75:62 (43:35).

Laina Snyder war mit 30 Punkten bester Werferin der Berlinerinnen, die erstmals in der Damen Basketball Bundesliga (DBBL) spielen. Die Lions führen in der Tabelle vor den Rutronik Stars Keltern und TK Hannover Luchse. Alles Klubs haben zwölf Punkte auf dem Konto, der Spitzenreiter aber noch ein Spiel in der Hinterhand. Alba (8) ist mit vier Siegen und drei Niederlagen Fünfter.