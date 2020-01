Berlin - Basketball-Vizemeister Alba Berlin hat in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz gefestigt. In ihrem ersten Liga-Heimspiel des Jahres besiegten die Hauptstädter am 17. Spieltag die Hakro Merlins Crailsheim im Verfolgerduell mit 98:82 (52:40).

Alba hat nun 22:6 Punkte auf dem Konto, aber zwei Spiele weniger bestritten als Meister und Tabellenführer Bayern München (30:2) und die MHP Riesen Ludwigsburg (24:8). Matchwinner für Berlin war Martin Hermannsson mit 18 Punkten. Crailsheim (20:12) ist nun Fünfter.

Die Begegnung stand im Zeichen des tragischen Todes von NBA-Legende Kobe Bryant. Vor dem Tip-off wurde eine Schweigeminute eingelegt, auf den Rängen trugen zahlreiche Fans Trikots der Los Angeles Lakers mit den Nummern 8 und 24, mit denen Bryant gespielt hatte. "Kobe"-Rufe schallten durch die Mercedes-Benz Arena, in den ersten 24 Sekunden des Spiels verzichteten die Teams auf Aktionen.

Vor den Spielen der EuroLeague und des Eurocups in dieser Woche wird es ebenfalls eine Schweigeminute geben.

