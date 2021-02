Göttingen (SID) - Alba Berlin ist in der Basketball Bundesliga (BBL) weiter auf Kurs. Der deutsche Meister setzte sich in einem Nachholspiel bei der BG Göttingen mit 86:75 (41:35) durch und holte beim 13. Saisoneinsatz den zwölften Sieg. Mit 24:2 Punkten ist Alba Vierter.

Nationalspieler Maodo Lo (23 Punkte) war Top-Werfer der Berliner, die im dritten Viertel (27:16) davonzogen und dafür sorgten, dass Göttingen (8:22) auf den 15. Platz abrutschte. Am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) tritt Alba in der EuroLeague bei Bundesliga-Konkurrent Bayern München an.

Im Kampf um die Play-off-Plätze schlug ratiopharm Ulm (6.) am Dienstag die Fraport Skyliners Frankfurt (9.) mit 80:76 (39:42).