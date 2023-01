München (SID) - Der deutsche Basketball-Vizemeister Bayern München muss mehrere Wochen auf Ex-Nationalspieler Elias Harris (33) verzichten. Der frühere NBA-Profi zog sich beim 91:84-Erfolg gegen Virtus Bologna in der EuroLeague eine Verletzung am rechten Fuß zu. Das ergaben Untersuchungen Freitagnacht und am Samstag.