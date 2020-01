Köln - Der frühere Serienmeister Brose Bamberg ist in der Basketball Bundesliga (BBL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie siegten die Franken bei den Löwen Braunschweig dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte 94:85 (45:52). Bamberg bleibt zwar mit 18:14 Punkten auf Rang neun, stellte aber den Anschluss zum punktgleichen ratiopharm Ulm auf Play-off-Platz acht her.

Die EWE Baskets Oldenburg verpassten indes den Sprung auf Platz drei. Die Niedersachsen verloren bei medi Bayreuth 75:86 (38:47) und kassierten die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge. Die Frankfurt Skyliners mussten sich bei Rasta Vechta 65:73 (28:34) geschlagen geben.

