Köln (SID) - Brose Bamberg hat in der Basketball-Bundesliga (BBL) einen Rückschlag im Play-off-Rennen hinnehmen müssen. Nach einem schon zur Halbzeitpause deutlichen Rückstand unterlag der Tabellenneunte im Freitagabendspiel des 29. Spieltags vor heimischer Kulisse den Niners Chemnitz mit 79:89 (32:44). Damit ist die Bamberger Siegesserie nach vier Erfolgen gerissen, während der Tabellensechste Chemnitz nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Ligaspielen wieder aufatmen kann.

An alter Wirkungsstätte hatten Darion Atkins (17) und Nelson Weidemann (11) entscheidenden Anteil am Chemnitzer Auswärtssieg. Unterstützung erhielten die beiden von Isiaha Mike und Frantz Massenat, die das Scoreboard mit jeweils 15 Zählern füllten. Für Bamberg waren Christian Sengfelder (20) und Omar Prewitt (19)die besten Werfer. Am kommenden Spieltag trifft Brose Bamberg daheim auf BG Göttingen, während die 99ers auswärts bei medi Bayreuth gefordert sind.