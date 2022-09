Berlin - Die deutschen Basketballer sind bei der Heim-EM nach einer Vorstellung mit Licht und Schatten ins Viertelfinale eingezogen. Nach dem Umzug von Köln nach Berlin gewann das Team um Kapitän Dennis Schröder das Achtelfinale gegen Montenegro mit 85:79 (48:24) und spielt am Dienstag in der Mercedes-Benz Arena um den Sprung in die Runde der besten Vier.

Dann kommt vermutlich ein deutlich größeres Kaliber auf die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zu. Nächster Gegner ist der Sieger des Achtelfinalduells zwischen Außenseiter Tschechien und Griechenland, das Team um NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ist klarer Favorit.

Deutschland mit schwacher zweiter Hälfte

Nach der überzeugenden Vorrunde mit vier Siegen aus fünf Spielen dominierte das deutschen Team beim Start in die Finalrunde die Montenegriner bis zur Pause. Besonders Schröder war vor 12.938 Zuschauern mit 22 Punkten kaum zu stoppen, Franz Wagner kam auf 14 Zähler. In der schwachen zweiten Hälfte machte es die deutsche Mannschaft allerdings noch einmal unnötig spannend.

Zu allem Überfluss knickte Wagner bei einem Sprungwurf übel um. Über die Schwere der Verletzung war zunächst noch nichts bekannt.

Derweil steht die DBB-Mannschaft zum zweiten Mal nacheinander im Viertelfinale. 2017 hatte es durch eine Niederlage gegen Spanien (72:84) nicht mit dem Ticket für das Halbfinale geklappt. In Berlin soll die dritte EM-Medaille nach Gold 1993 und Silber 2005 her.