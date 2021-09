Köln (SID) - Basketball-Bundesligist Hamburg Towers will in der neuen Saison mehr für die Umwelt tun. Wie der Verein am Montag mitteilte, werden bei den Heimspielen der Towers in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Veolia Trinkbecher aus 100 Prozent recyceltem PET-Kunststoff zur Verfügung gestellt.

"Wir freuen uns, mit der Expertise unseres Umweltpartners Veolia einen weiteren Schritt zu einem noch nachhaltigeren Basketball-Erlebnis bei uns in der Arena geschaffen zu haben", sagte Marvin Willoughby, Geschäftsführer der Hamburg Towers. Die Kunststoffbecher sollen demnach gesammelt, recycelt und zu neuen Bechern verarbeitet werden.