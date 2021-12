München (SID) - Bayern München muss in der Basketball Bundesliga (BBL) und in der EuroLeague wochenlang ohne US-Guard Darrun Hilliard auskommen. Der Topscorer hat sich im Training laut Klubangaben eine Knieverletzung zugezogen, nach einem Nachuntersuchungstermin in etwa einem Monat soll die Ausfallzeit präzisiert werden können.

Hilliard kommt in der EuroLeague bislang auf einen Schnitt von 15,8 Punkten und ist Fünfter der Scoringliste. In der BBL war der Amerikaner mit 11,7 Punkten bislang drittbester Werfer seines Teams.