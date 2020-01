Köln - Die EWE Baskets Oldenburg haben den Einzug ins Pokalfinale der Basketball Bundesliga (BBL) geschafft. Die Mannschaft von Trainer Mladen Drijencic setzte sich im Halbfinale bei ratiopharm Ulm mit 84:76 (45:44) durch und spielt am 16. Februar um den Titel. Der Finalgegner wird am Abend (18.00 Uhr) in der Neuauflage des Vorjahresendspiels zwischen Titelverteidiger Brose Bamberg und dem neunmaligen Cupgewinner Alba Berlin ermittelt.

In einer ausgeglichenen Partie setzte sich Oldenburg kurz nach der Halbzeit entscheidend ab und gab den Vorsprung im Schlussviertel nicht mehr aus der Hand. Rickey Paulding war mit 21 Punkten Oldenburgs bester Werfer.

