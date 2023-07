Russische Basketball-Klubs bleiben auch in der kommenden Saison der EuroLeague und des EuroCup ausgeschlossen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die russischen Vereine durften aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bereits in der vergangenen Saison nicht an den europäischen Wettbewerben teilnehmen, in den von der FIBA Europe organisierten Wettbewerben Champions League und FIBA Europe Cup gilt die gleiche Regelung.

Betroffen von der Entscheidung sind unter anderem die beiden Topvereine ZSKA Moskau und Zenit St. Petersburg. Die EuroLeague ist der wichtigste europäische Wettbewerb im Vereinsbasketball.