Hamburg (SID) - Als Folge der Coronakrise sind der Supercup in Hamburg und ein Testspiel der deutschen Basketballer abgesagt worden. Sowohl das für den 13./14. Juni geplante Turnier in der Hansestadt als auch das für den 17. Juni 2020 geplante Duell mit Puerto Rico in Bremen können nicht stattfinden.

"Die Absage des VTG Supercups und des Länderspiels gegen Puerto Rico ist angesichts der aktuellen staatlichen Regelungen alternativlos und folgerichtig. Wir hoffen nun, dass wir die Nationalmannschaft möglichst bald wieder unseren Fans präsentieren können", sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres.

Beide Events waren als Vorbereitung auf das olympische Qualifikationsturnier gedacht, das wie die Sommerspiele in Tokio mittlerweile aufs kommende Jahr verschoben wurde.