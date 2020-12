Köln (SID) - Ratiopharm Ulm bleibt in der Basketball-Bundesliga makellos. Der Halbfinalist des Finalturniers im Juni bezwang in seinem vierten Saisonspiel am Sonntag Rasta Vechta nervenstark 74:73 (35:32) und setzte sich mit 8:0 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Nationalspieler Andreas Obst (13 Punkte) war dabei der beste Werfer.

Die Merlins Crailsheim hingegen kassierten ihre erste Niederlage. Beim Vize-Meister MHP Riesen Ludwigsburg verloren die Merlins nach zuvor drei Siegen 88:97 (43:49). Die Telekom Baskets Bonn hofften lange auf ihre Erlösung - doch sie mussten gegen die EWE Baskets Oldenburg mit 92:97 (47:46) ihre fünfte Niederlage im fünften Spiel hinnehmen.