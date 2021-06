Köln (SID) - Mit NBA-Star Dennis Schröder startet die Basketball-Nationalmannschaft in die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation (29. Juni bis 4. Juli). Dagegen sagte Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks ab. "Nach der Bubble und einer langen Saison mit mehreren kleinen Blessuren und meinen Achillessehnen-Problemen in den letzten sechs Wochen brauche ich Zeit für mentale, aber vor allem für körperliche Erholung", sagte der Würzburger.

Bundestrainer Henrik Rödl nominierte am Freitag sein 16-köpfiges Aufgebot für den Supercup in Hamburg (18. bis 20. Juni) sowie die Generalprobe gegen Senegal in Heidelberg (24. Juni). Die Nationalmannschaft spielt in Split/Kroatien um das Ticket für die Sommerspiele. Nur der Gewinner des Turniers qualifiziert sich.

Rödl muss auf dem Weg nach Tokio auch ohne die NBA-Profis Daniel Theis (Chicago Bulls) und Isaiah Hartenstein (Cleveland Cavaliers) auskommen. Paul Zipser (Bayern München) ist verletzungsbedingt nicht dabei. Neben Schröder (Los Angeles Lakers) kann Rödl auf Isaac Bonga (Washington Wizards) und Moritz Wagner (Orlando Magic) bauen.

Joshiko Saibou, von dem sich die Telekom Baskets Bonn nach der Teilnahme an einer Demo gegen die Coronaverordnungen getrennt hatten, ist wieder dabei.

Das Aufgebot in der Übersicht:

Danilo Barthel (Fenerbahce Istanbul/Türkei), Robin Benzing (Casademont Saragossa/Spanien), Isaac Bonga (Washington Wizards), Niels Giffey, Maodo Lo, Johannes Thiemann (alle Alba Berlin), Philipp Herkenhoff (Rasta Vechta), Justus Hollatz (Hamburg Towers), Leon Kratzer (Telekom Baskets Bonn), Andreas Obst (ratiopharm Ulm), Joshiko Saibou (Champagne Basket Reims/Frankreich), Dennis Schröder (Los Angeles Lakers), Johannes Voigtmann (ZSKA Moskau), Moritz Wagner (Orlando Magic), Lukas Wank (Löwen Braunschweig), Jan-Niklas Wimberg (Niners Chemnitz)