Köln (SID) - Die Basketballer von Bayern München haben in der EuroLeague ihren dritten Sieg in Folge verspielt. Bei Zenit St. Petersburg führten die Bayern weniger als zwei Minuten vor Schluss mit 75:72, erzielten danach aber keinen Punkt mehr und verloren mit 75:79 (43:35). Mit neun Siegen und fünf Niederlagen liegt die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri aber weiter gut im Rennen um einen Play-off-Platz.

Bester Spieler der Bayern, deren Vorsprung im dritten Viertel zeitweise 13 Punkte betrug, war Jalen Reynolds, der auf 13 Zähler und fünf Rebounds kam. Bei den Russen glänzte Billy Baron, der 20 Punkte zum Sieg beisteuerte und vier seiner fünf Dreierversuche verwandelte.

Für die Bayern geht es bereits am Freitag in Europas Eliteliga weiter, dann gastiert Baskonia Vitoria-Gasteiz in München.