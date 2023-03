München (SID) - Der deutsche Basketball-Vizemeister Bayern München hat seine Negativserie in der EuroLeague fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri verlor ihr Heimspiel gegen die AS Monaco 81:84 (40:45) und kassierte im höchsten europäischen Vereinswettbewerb damit die fünfte Niederlage in Folge.

Der Serbe Vladimir Lucic war am Freitagabend mit 20 Punkten der beste Bayern-Werfer. Wie auch Meister Alba Berlin haben die Münchner längst keine Chance mehr, die Play-offs in der Königsklasse zu erreichen. 11 Siegen stehen nun 21 Niederlagen gegenüber, zwei Spieltage stehen noch aus.