München (SID) - Wichtiger Erfolg für die Basketballer von Bayern München: Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gewann am Donnerstagabend das EuroLeague-Heimspiel gegen den spanischen Topklub Valencia Basket 97:92 (43:39) und verbesserte damit seine Ausgangslage im Rennen um die Play-off-Plätze. Mit fünf Siegen aus 14 Spielen steckt der Tabellendritte der Bundesliga dennoch weiter im unteren Liga-Drittel.

Der gebürtige US-Amerikaner Corey Walden war mit 18 Punkten bester Werfer des FC Bayern, bei Valencia ragte Kapitän Bojan Dubljevic (28) heraus. Zwei Tage zuvor hatten die Münchner gegen Real Madrid unglücklich 64:68 verloren. Am Samstag (20.30 Uhr) trifft das Trinchieri-Team in der Bundesliga auf die Löwen Braunschweig, in der EuroLeague geht es am Freitag darauf beim litauischen Klub Zalgiris Kaunas weiter.