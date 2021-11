Köln (SID) - Der deutsche Basketball-Pokalsieger Bayern München hat in der EuroLeague dank einer Aufholjagd den fünften Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Donnerstag den griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen knapp mit 81:78 (37:44) und klettert in der Tabelle auf den zehnten Rang. Athen hingegen ist mit nur zwei Siegen aus elf Spielen weiter Tabellenvorletzter.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase vor 2511 Zuschauern setzten sich die Gäste im zweiten Viertel ab und zogen bis zur Halbzeit mit sieben Punkten davon. Doch im zweiten Durchgang drehten die Münchner, die im Vorjahr das Viertelfinale erreicht hatten, auch dank ihres besten Werfers Darrun Hilliard (20 Punkte) noch die Partie.

Am Freitag (ab 17.00 Uhr) ist mit Alba Berlin der zweite deutsche Starter bei Unics Kasan aus Russland gefordert.