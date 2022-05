Köln (SID) - Titelverteidiger Alba Berlin ist mit einem souveränen Sieg in die Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) gestartet. Der Hauptrundensieger setzte sich am Freitagabend im ersten Viertelfinalspiel gegen Brose Bamberg klar mit 114:89 (61:45) durch und geht in der Best-of-five-Serie mit 1:0 in Führung.

Johannes Thiemann war mit 19 Punkten der beste Werfer der Berliner. Das zweite Aufeinandertreffen findet am Sonntag (18.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport) erneut in Berlin statt. "Ich freue mich über den Sieg", sagte Thiemann nach der Partie bei MagentaSport: "Es war ein Offensivspiel. Defensiv können wir das noch cleverer spielen."

Am Abend spielen noch die Telekom Baskets Bonn gegen die Hamburg Towers und Bayern München gegen die Niners Chemnitz. Die letzte Viertelfinalserie zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und ratiopharm Ulm startet am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport).