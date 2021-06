Ulm (SID) - Meister Alba Berlin hat die Play-off-Halbfinalserie der Basketball Bundesliga (BBL) gedreht und ist nur noch einen Sieg vom Finaleinzug entfernt. Der neunmalige Titelträger setzte sich am Donnerstagabend bei ratiopharm Ulm mit 80:72 (39:37) durch und ging in der Best-of-five-Serie mit 2:1 in Führung. Am Dienstag hatte der Mitfavorit vor 1000 Zuschauern in eigener Halle zunächst ausgeglichen.

Mit 21 Punkten war Nationalspieler Maodo Lo wie im Spiel zuvor bester Schütze der Albatrosse, die am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) ihre 18. Endspielteilnahme perfekt machen können. Nach einer im ersten Viertel schwachen Ausbeute von der Dreierlinie fingen sich die Berliner und gingen kurz vor der Halbzeit erstmals in Führung. Erst in der Schlussphase konnte sich Alba absetzen und den Vorsprung letztlich ungefährdet über die Zeit bringen.