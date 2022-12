Berlin (SID) - Der deutsche Meister Alba Berlin hat sich am elften Spieltag der Basketball Bundesliga (BBL) keine Blöße gegeben und ist mit dem zehnten Saisonsieg wieder mit Tabellenführer Telekom Baskets Bonn gleichgezogen. Gegen den Mitteldeutschen BC siegten die Berliner am Dienstagabend souverän 86:60 (37:29).

Albas bester Werfer war Yanni Wetzel mit 14 Punkten - auch Nationalspieler Johannes Thiemann überzeugte mit 13 Zählern, fünf Rebounds und vier Assists. Guard Kris Clyburn kam beim MBC ebenfalls auf 13 Punkte.

Alba, für das es in diesem Jahr in der heimischen Liga deutlich besser läuft als in der EuroLeague, peilt den vierten BBL-Titel in Folge an. Konkurrent Bonn hatte sich am Montagabend mit 80:73 (39:29) gegen die Niners Chemnitz durchgesetzt und seine hauchdünne Tabellenführung gesichert.