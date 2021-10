Hamburg (SID) - Der Aufsteiger MLP Academics Heidelberg hat in der Basketball Bundesliga seine zweite Saisonniederlage kassiert und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Heidelberger unterlagen am 6. Spieltag bei den nun punktgleichen Hamburg Towers mit 75:81 (31:36). Hamburgs Maik Kotsar, der mit einem erfolgreichen Korbleger 20 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung sorgte, war mit 21 Punkten bester Werfer der Partie.