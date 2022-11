Köln (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat seinen Kader vergrößert und den US-amerikanischen Point Guard Jarrod West verpflichtet. Der 23-Jährige spielte zuletzt in China und erhält einen Vertrag bis Jahresende. Vor seiner Zeit in China war West in Neuseeland aktiv, zuvor hatte er in den USA am College gespielt.