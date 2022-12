Weißenfels (SID) - Nach ihrer ersten Saisonniederlage in der Basketball Bundesliga (BBL) haben sich die Telekom Baskets Bonn zurückgemeldet und sind wieder Tabellenführer. Im Nachholspiel beim Syntainics MBC in Weißenfels setzten sich die Gäste am Freitagabend trotz eines Fehlstarts mit 91:74 (36:36) durch.

Das Duell hätte ursprünglich am 3. Oktober stattfinden sollen, wurde wegen eines Champions-League-Einsatzes der Bonner aber verlegt. Topscorer der Telekom Baskets, die am bisherigen Ersten Bayern München (beide 7:1-Siege) vorbeizogen, war US-Guard Jeremy Morgan mit 21 Punkten. Der MBC (2:6) rutschte auf Rang 17 ab.

Bonn hatte am vergangenen Wochenende bei den MHP Riesen Ludwigsburg verloren (80:84). Beim MBC lag das Team von Trainer Tuomas Iisalo schnell 2:13 hinten (6. Minute), kämpfte sich aber heran und stellte nach der Pause die Weichen auf Sieg.