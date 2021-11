Bonn (SID) - Die Telekom Baskets Bonn spielen in der Basketball Bundesliga (BBL) weiterhin eine starke Saison. Das einstige Topteam setzte sich am 7. Spieltag auch gegen s.Oliver Würzburg mit 87:79 (47:35) durch, feierte im vierten Heimspiel den vierten Sieg und kletterte damit vorerst sogar an die Tabellenspitze.

Bonn (10:4 Punkte) liegt nun vor der BG Göttingen (8:2), die allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat. Beste Werfer der Rheinländer waren Parker Jackson-Cartwright und Karsten Tadda mit jeweils 16 Punkten.

Zuvor hatten die MLP Academics Heidelberg den Sprung auf Rang eins verpasst. Der Aufsteiger unterlag medi Bayreuth in einem engen Spiel mit 87:89 (40:43). Für Heidelberg war es die erste Heimniederlage der Saison, zudem ließ das Team so viele Punkte zu wie noch nie in dieser Spielzeit.