Köln (SID) - Die Telekom Baskets Bonn haben vorübergehend die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) übernommen. Das Team von Trainer Tuomas Iisalo setzte sich am Freitagabend klar mit 100:80 (56:38) bei Brose Bamberg durch und feierte den sechsten Sieg im achten Spiel. Mit 25 Punkten war der US-Amerikaner Jeremy Morgan bester Schütze der Rheinländer.

Mit 12:4 Punkten schoben sich die Baskets an den Hamburg Towers und Pokalsieger Bayern München (beide 10:4) vorbei. Die Hanseaten können aber bereits am Samstag (20.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg bei den Hakro Merlins Crailsheim wieder vorbeiziehen. München ist am Sonntag bei BG Göttingen gefordert.